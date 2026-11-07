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Radiologia: Catania (Fno/Tsrm-Pstrp): 'Formazione congiunta e sinergia con i medici radiologi'

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07 novembre 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
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"La formazione congiunta tra tecnici di radiologia e medici di radiologia è di fondamentale importanza perché rappresenta la base del lavoro quotidiano. Attraverso competenze diverse e con responsabilità distinte, abbiamo una roadmap che ci permette di approcciare al meglio tutti gli esami diagnostici, senza alcuna sovrapposizione di ruoli". Questa sinergia "dimostra che si può fare molto di più per il futuro, lavorando insieme alla stesura di linee guida e protocolli nazionali coordinati, capaci di portare concreti benefici all'organizzazione delle diagnostiche in tutto il Paese". Così Diego Catania, presidente della Federazione Nazionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, a margine del 52° Congresso nazionale Sirm in corso a Milano.

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