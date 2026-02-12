Ricerca: Brunese (Sirm), 'radiologo fondamentale per individuare errori dell'Ia'

"Dobbiamo sapere che le allucinazioni" quindi gli errori "dell'intelligenza artificiale possono raggiungere nell'applicazione dei programmi anche il 15%. Il ruolo del radiologo è quindi molto importante per capire e trovare l'eventuale errore". A dirlo è Luca Brunese, presidente eletto di Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica), al convegno organizzato a Milano dalla Sirm - Società italiana di radiologia medica e interventistica e Commissione Dei (Diversità, equità e inclusione), in collaborazione con Fondazione Bracco, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.