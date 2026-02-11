circle x black
Ricerca clinica, l'eccellenza italiana che chiede meno burocrazia e più sostegno

11 febbraio 2026 | 15.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La ricerca clinica è un motore concreto di salute, sviluppo e futuro. Negli ultimi vent'anni ha contribuito ad aumentare l'aspettativa di vita e a ridurre di circa il 40% la mortalità per malattie croniche. In questo settore l'Italia è un'eccellenza: è quarta in Europa per numero di studi clinici. Un risultato importante, soprattutto se si considera che il nostro Paese investe nella ricerca circa 2,86 miliardi di euro l'anno, pari all'1,3% del Pil: poco, visto che siamo nelle posizioni più basse a livello europeo e globale. Come sostenere allora lo sviluppo della ricerca per rispondere meglio ai bisogni di salute? È il tema al centro dell'episodio "Ricerca & Futuro: nuove sfide per la ricerca clinica in Italia" del vodcast "Ssn – Salute, sostenibilità, nuove frontiere", realizzato da Adnkronos in collaborazione con AbbVie.

