Ricerca: infettivologo Andreoni, 'Fellowship program Gilead avrà forte impatto su vita pazienti'

"Il bando Fellowship Program ha dimostrato una grande rilevanza delle ricerche proposte. Scegliere le 32 vincitrici è stato quanto mai complicato per la Commissione. Sono ricerche che avranno un forte impatto sulla vita dei pazienti". Così Massimo Andreoni, presidente della Commissione Fellowship del bando Gilead 2025, professore di Malattie infettive all'università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e membro del Consiglio superiore di Sanità, partecipando a Milano alla 14esima edizione dei 'Bandi Gilead, dall'idea alla realtà', rivolti a enti di ricerca, associazioni di pazienti ed enti del terzo settore italiani.