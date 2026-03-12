Salus tv n° 10 dell'11 marzo 2026

In questo numero: Malattie rare, in Italia nuova terapia per colangite biliare primitiva efficace su prurito One health foundation e Federcusi, intesa su prevenzione e sport nelle università "Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma", per settimana mondiale campagna informativa su prevenzione e terapie Tumore dell'endometrio, Aifa allarga trattamento dostarlimab a tutte le pazienti in prima linea E ancora Esperti a confronto per l'innovazione e la sostenibilità del Ssn A Roma l'ottava edizione di Investing for life health summit Menarini chiude il 2025 con il + 6% di fatturato A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Toro (Scint), "aumentare volontariamente la salivazione porta ad una maggiore calma". Ecco cosa fare.