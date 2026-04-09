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Salus tv n° 14 dell'8 aprile 2026

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09 aprile 2026 | 11.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In questo numero: 'Sulle tracce di Mr. Parkinson', racconto noir per informare su questo nemico 'subdolo e invisibile'. Il movimento un ottimo alleato Benessere fisico e mentale priorità della Generazione Z. L'indagine Centro nazionale Rna, risultati di successo con 320 mln di investimenti da Pnrr Lucattini (psicoanalista), dietro violenza adolescenti abuso di alcol, droghe e device elettronici. Serve educazione affettiva alle relazioni anche per famiglie Euromed Pharma investe 40 mln a Filago, nasce polo logistico 3pl tra automazione e sostenibilità. Fumo, rimborsato in Italia farmaco per smettere alla citisina estratta da un fiore A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, da Angsa Novara Vercelli campagna social #stopfalsimitiautismo: "per una società inclusiva e senza etichette"

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