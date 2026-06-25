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Salus tv n° 25 del 24 giugno 2026

25 giugno 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
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In questo numero: L'ovaio policistico cambia nome e sarà indicato con la sigla Pmos. L'Egoi-Pcos: 'riconosciuto il ruolo del metabolismo' Lega del Filo d'Oro, '+74% di assistiti in 10 anni, aumenta presenza territoriale' Ail: "La ricerca è la chiave per combattere leucemie, linfomi e mieloma Giornata mondiale Sla 2026, a Piombino la veleggiata Aisla Caldo e Mondiali di calcio, il medico fisiatra Andrea Bernetti: "Un match su 4 in condizioni estreme". I consigli per fare sport in sicurezza La medicina di precisione di Bristol Myers Squibb: ottant'anni di ricerca e nuove terapie in Italia Fenilchetonuria, un progetto per Libertà PHEnomenale Al policlinico San Matteo di Pavia la teoria scientifica diventa pratica clinica Malattie rare: diagnosi più lente per le donne, il Libro Bianco di Women in Rare denuncia le disuguaglianze Leucemia linfatica cronica: via libera al rimborso per acalabrutinib con venetoclax Tumore mammella metastatico: al via II edizione di 'In seno al futuro', la campagna di Daiichi Sankyo e AstraZeneca

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