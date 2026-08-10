Una automobilista di 56 anni ha perso l'arto. L'incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana

Guida con il braccio fuori dal finestrino quando l'arto si incastra nella ringhiera del tram. E' accaduto a Palermo dove è stata amputata parte del braccio a una automobilista di 56 anni. L'incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana, lungo la corsia direzione Trapani. La donna viaggiava in macchina tenendo il braccio fuori dal finestrino quando, dopo l'impatto ad alta velocità con la ringhiera, l'arto si è staccato.