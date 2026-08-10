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Palermo, braccio fuori dal finestrino si incastra nella ringhiera del tram: arto amputato

Una automobilista di 56 anni ha perso l'arto. L'incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana

Ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
Ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
10 agosto 2026 | 13.01
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Guida con il braccio fuori dal finestrino quando l'arto si incastra nella ringhiera del tram. E' accaduto a Palermo dove è stata amputata parte del braccio a una automobilista di 56 anni. L'incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana, lungo la corsia direzione Trapani. La donna viaggiava in macchina tenendo il braccio fuori dal finestrino quando, dopo l'impatto ad alta velocità con la ringhiera, l'arto si è staccato.

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palermo palermo incidente palermo arto amputato braccio amputato
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