Salus tv n° 29 del 22 luglio 2026

In questo numero: La Pcos cambia nome. Nel libro "Il reset ormonale" i consigli per gestire la Pmos anche con l'alimentazione Mash, incontro su impatto economico, clinico e sociale della malatti Lucattini (psicoanalista), contatto con natura e con altri bambini sviluppa intelligenza sensoriale, intuitiva e affettiva Tumori neuroendocrini, gli esperti: 'bene nuove terapie ma ripensare modelli di presa in carico e cura' A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Collo bloccato, dolori muscolari e schiena rigida: colpa dell'aria condizionata? Assolutamene sì. Parola di Massimiliano Febbi