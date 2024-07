Salus tv n. 30 del 24 luglio 2024

In questo numero: Davanzo della Comasin, con il tele-supporto all’allattamento al seno + 25% del tasso a 3 mesi dal parto, ed effetto dura fino a 6 mesi Italia Longeva, al via la nona edizione degli Stati Generali dell’Assistenza a lungo termine Bassi livelli di albumina nel sangue predicono rischio morte. Lo studio Dalla Pharmatech Academy di Scampia giovani specializzati in farmaci Rna Allarme interferenti endocrini, influiscono sulla crescita di statura dei bambini, specie nei primi 1000 giorni di vita