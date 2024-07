In questo numero: Allarme Peter Pan Odv, cure palliative pediatriche garantite solo al 15% dei bambini che ne hanno bisogno Dermatologo Di Lernia: ‘con Jak inibitori remissione della dermatite atopica’ E ancora “Sordità pandemia silenziosa”, 7 milioni gli italiani con problemi uditivi, il 30% “over 70” A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Riparte da Roma il Cardiobreast Dragon Boat Festival: sport e prevenzione per le pazienti oncologiche in sinergia con la cardiologia