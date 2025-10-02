circle x black
Salus tv n° 39 del 1 ottobre 2025

02 ottobre 2025 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In questo numero: Giornata Sla, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica 'Coloriamo l'Italia di verde, un abbraccio per 6mila pazienti' Natalità: Ivi, 'inaugurata a Roma la clinica Pma più tecnologica d'Italia' 'Apicoltura e sanità pubblica': workshop su Animal health e sistema I&R E ancora Ottobre mese della prevenzione del cancro al seno, Komen e ministero della Cultura insieme Vibegron, nuova opzione terapeutica per la vescica iperattiva A Milano per Giornata Sla open day del centro di ascolto dell'Aisla "E tu sai cosa si prova?", al via la serie vodcast che da voce al dolore cronico A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Rapporto mondiale Alzheimer, ogni 3 secondi una persona sviluppa una demenza. Da Federazione italiana Alzheimer decalogo per prevenire o ritardare circa 50% dei casi

