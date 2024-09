Salus tv n. 39 del 25 settembre 2024

In questo numero: Neuromielite ottica, ricadute bloccate grazie a ravulizumab Airalzh, presentati i primi 10 anni di studi sull’Alzheimer L’università Milano-Bicocca presenta l’outpost Bridge-Uganda Fism, salute digitale al centro della seconda tappa verso Stati Generali Cardiologia, disponibile in Italia pacemaker bicamerale senza fili. È il primo al mondo Aggressioni ai sanitari, d'Alba di Federsanità: "Risposta forte sul tema delle pene sarebbe per operatori sanitari un’attenzione importante" Declino cognitivo e demenza, 9 italiani su 10 temono per se stessi o per i familiari Sport antidoto del mal d’autunno, i consigli della personal trainer Chiara Fazzini Per concludere la seconda punta della Serie “Tumore al seno e rientro al lavoro”, dal titolo: Diritti delle donne con diagnosi di tumore al seno che desiderano/possono rientrare al lavoro e modalità di rientro