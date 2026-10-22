Salus tv n° 42 del 21 ottobre 2026

In questo numero: Igiene intima femminile, on line il secondo episodio del vodcast 'IntimaMente Noi' Alzheimer: sfida Ssn è garantire accesso equo a diagnosi e terapia Si è chiusa a Roma campagna itinerante CL3AR sulle malattie renali, Gli esperti: 'informazione primo passo' Malattie rare, Aifa approva la rimborsabilità della prima terapia per il deficit di lipasi acida lisosomiale La sfida della nutrizione in oncologia. Evidenze, pratiche e prospettive future Melanoma, Imi 'Ia e tecnologia per prevenzione e cure personalizzate' A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Salute respiratoria, ambiente e prevenzione: presentato al XXVII Congresso nazionale Sip il position paper degli esperti