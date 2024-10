Salus tv n. 44 del 30 ottobre 2024

In questo numero: ‘Patto per l’eliminazione dell’epatite C’, insieme società scientifiche. pazienti e istituzioni Innovative lenti intraoculari Icl valida alternativa a intervento laser per miopia, astigmatismo e ipermetropia Presentata la docuserie “Dìstances”, le storie vere e vitali di 6 donne con cancro del seno Il 4° Convegno nazionale Ail mette a confronto sanità e impatto ambiente E ancora Orfeo della Sin, bimbi vanno allattati al seno almeno fino a 6 mesi. Bisogna migliorare la realtà delle donne Aifa approva pirtobrutinib per linfoma mantellare recidivato o refrattario Premiati a Milano i vincitori della tredicesima edizione dei Bandi di Gilead Sciences Magi dell’Ordine dei medici di Roma, 'fermare violenze o tra poco potremmo non avere più professionisti che vogliono lavorare nel Servizio sanitario nazionale' Durex presenta i dati dell’Osservatorio “Giovani e Sessualità” A seguire la 1° puntata della Serie “Libertà visiva. Un nuovo modo di vedere il mondo” dal titolo: “Innovative lenti intraoculari Icl valida alternativa a intervento laser”