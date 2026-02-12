Salus tv n° 6 dell'11 febbraio 2026

In questo numero: Car-T per malattie autoimmuni, studio pionieristico ospedale Bambino Gesù ne conferma efficacia Milano-Cortina: la scienza scende in campo, con Lilly un viaggio per capire l'obesità Arriva videoserie "A cena con la Sla" patologia di cui soffrono in Italia oltre 6mila persone, 3 su 4 con disfagia Pediatri, 'corretta alimentazione previene obesità e malattie anche da adulti' Ok di Aifa a rimborsabilità trattamento per prurito colestatico in sindrome di Alagille Tumori, mieloma multiplo: nuove terapie e aumento della sopravvivenza Malattie rare, a Roma il tavolo tecnico per odontoiatria nei fragili Giornata mondiale tumori, Favo sul valore della nutrizione medica in oncologia Ricerca clinica, l'eccellenza italiana che chiede meno burocrazia e più sostegno Malattia di Crohn, solo il 32% dei pazienti riceve supporto nutrizionale Tumori: nuove chance di vita, pembrolizumab estende l'immunoterapia a tre indicazion