Salus tv n° 7 del 18 febbraio 2026

19 febbraio 2026 | 14.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In questo numero: Arcangeli (Whad&p), epidemia di scabbia in Italia, ma servizio sanitario non passa terapie se non in poche regioni Il lavoro che fa stare bene: la nuova sfida per aziende e istituzioni Al via nuova campagna di Msd Italia e Serie A Women "Blocca l'Hpv con il vaccino", per prevenzione tumori Ia e donne, ancora poche nelle discipline Steam: Sirm accende i riflettori sul divario Pediatri, 'attività motoria nei piccoli sostiene sviluppo psico-relazionale' L'importanza del microcircolo per la salute delle gambe Per Internet safer day presentato CAREmotions, il linguaggio visivo come ponte tra giovani e salute Vaccino anti-RSV protezione per anziani e fragili: meno ricoveri e risparmi fino a 8 euro per ogni euro investito A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Pellacani (Sidemast), Ddl giornata prevenzione melanoma molto importante: per la prima volta impegno dello Stato in tal senso

