Salute: a Milano l'incontro sulle infezioni fungine invasive, tra sfide e nuove opportunità terapeutiche

Le infezioni fungine colpiscono milioni di italiani ogni anno e nel 6,6% dei casi evolvono in forme invasive che possono mettere a rischio la vita della persona, con tassi di letalità che variano tra il 30 e il 50%. Le micosi invasive rappresentano una delle maggiori minacce per la salute pubblica, soprattutto a causa della resistenza ai trattamenti che spesso sviluppano i microrganismi che ne sono responsabili. Ad essere più esposti alle forme invasive i soggetti immunodepressi e coloro che sono sottoposti a degenze ospedaliere prolungate e interventi chirurgici o che usano cateteri. Per aumentare la consapevolezza sul tema e discutere delle nuove opportunità terapeutiche, Mundipharma Italia ha organizzato a Milano l'incontro con la stampa 'Infezioni fungine invasive: come le affrontiamo oggi e quali sono le novità terapeutiche'. In questa occasione è stata annunciata anche la disponibilità in Italia di rezafungin per il trattamento della candidemia e della candidosi invasiva nei pazienti adulti.