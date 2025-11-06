circle x black
Salute, Almici (Fdi): "In 'Il mio nuovo mondo' pazienti e familiari al centro"

Alla presentazione del docufilm: "Lavoriamo affinché queste problematiche vengano tutte poste all'attenzione"

06 novembre 2025 | 16.16
Redazione Adnkronos
"Ho voluto organizzare questo incontro a Montecitorio perché credo sia rilevante portare al centro dell'attenzione la tematica delle malattie rare e croniche, che spesso e volentieri diventano un caso singolo, isolato o quantomeno distante rispetto alla realtà quotidiana, proprio perché ci sono pochissimi casi che incontriamo quotidianamente". Lo ha detto l'onorevole Cristina Almici (Fdi) alla presentazione del docufilm 'Il mio nuovo mondo', che dà voce ai pazienti con malattie croniche e rare, ma anche ai loro familiari.

"Sono state portate al tavolo esperienze sia di natura clinica che delle associazioni". All'incontro erano "presenti anche le famiglie che hanno portato la loro esperienza - ha aggiunto Almici - La mia presenza, insieme a quella dei colleghi, voleva essere proprio" per offrire "ascolto, per percepire i problemi e cercare di portarli ai tavoli istituzionali. Abbiamo lavorato affinché queste problematiche venissero tutte poste all'attenzione".

