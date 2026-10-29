Salute: Berardi (One Health Foundation), 'Più consapevolezza sui rischi tra i giovani'

"One Health è la salute dell'uomo nel contesto dell'ecosistema. La survey su oltre 500 giovani tra i 14 e i 19 anni evidenzia la richiesta di maggiore educazione e consapevolezza sui fattori di rischio, tra cui fumo, alcol, cannabis e digitale." Lo ha detto Rossana Berardi, presidente di One Health Foundation, durante la consegna dei primi attestati della fondazione avvenuta al Ministero della Salute durante un convegno promosso in occasione della Giornata Mondiale One Health del prossimo 3 novembre.