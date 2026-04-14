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Salute, Borghi (Sidemast): 'psoriasi malattia sistemica che va oltre la pelle'

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14 aprile 2026 | 15.53
Redazione Adnkronos
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"La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce circa il 2-3% della popolazione italiana. È una patologia cutanea, ma non riguarda solo la pelle: incide infatti sulla vita sociale, relazionale e lavorativa delle persone". Così Alessandro Borghi, membro del Consiglio direttivo Sidemast ((Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse), alla presentazione dei risultati dell'H Open Day sulla psoriasi dello scorso 11 marzo, promossa da Onda ETS in collaborazione con SIDeMaST e con il patrocinio di Apiafco.

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