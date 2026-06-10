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Salute, Bradshaw (Alzheimer Europe): "Divario enorme tra pazienti integrati e quelli invisibili"

10 giugno 2026 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Esiste un divario davvero enorme tra il numero di persone affette da demenza che vivono nelle comunità e quelle che non vengono diagnosticate - riprende - Quella maggioranza invisibile di persone che non vengono viste né dalla società né dai sistemi clinici e sanitari. Dobbiamo affrontare lo stigma della demenza affinché le persone non abbiano più paura di rivolgersi al medico se presentano sintomi, in modo che le famiglie capiscano che la demenza è una malattia, non una conseguenza naturale dell'invecchiamento". Così Angela Bradshaw, director for research Alzheimer Europe, intervenendo a Roma all'evento internazionale 'MindShift - A cross-country mission to reshape Alzheimer's Care' che ha riunito esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 Paesi per accelerare la trasformazione della cura dell'Alzheimer.

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