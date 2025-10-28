Salute: Cattani (asma grave Odv), 'rinosinusite cronica con poliposi nasale venga riconosciuta e trattata con più facilità'

"Il primo bisogno del paziente con rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) e asma bronchiale è vedere la sua patologia riconosciuta con facilità e i nuovi farmaci prescritti con facilità dal centro giusto. I bisogni principali, dunque, sono quello di conoscere i centri specializzati e di avere una maggiore facilità di prescrizione da parte di questi centri". Lo ha detto Luciano Cattani, presidente Associazione asma grave Odv e delegato Federasma e Allergie Odv Federazione italiana pazienti, all'incontro con la stampa 'Nuove frontiere nella gestione della rinosinusite con poliposi nasale' promosso da Gsk a Milano.