Salute, Ceribelli (Movi): "Quattro innovazioni per gestione flessibile e discreta del diabete"

bms 2 b

26 settembre 2025 | 16.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le nuove tecnologie lanciate da Movi, insieme a Tandem Diabetes Care "migliorano la vita quotidiana dei pazienti con diabete di tipo 1, grazie anche alla mobile App che da oggi viene introdotta sui nostri device e che consente di gestire, in completa autonomia, flessibilità e libertà, le funzionalità del nostro microinfusore semplicemente attraverso uno smartphone. Questo garantisce anche discrezione a coloro che non vogliono far conoscere il proprio stato di salute". Così Enrico Ceribelli, director Business unit Biosystem di Movi SpA, partecipando a Roma all'evento 'Moving borders in diabetes care', organizzato per presentare le novità tecnologiche nei sistemi di monitoraggio ed erogazione dell'insulina nei pazienti con diabete di tipo1.

