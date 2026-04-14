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Salute, Corazza (Apiafco) 'psoriasi non è contagiosa ma ancora difficile da accettare"

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14 aprile 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La psoriasi non è una malattia contagiosa, anche se spesso i pazienti fanno fatica ad accettarlo e necessitano di un percorso di consapevolezza. Oggi, però, le terapie possono 'pulire' la pelle in 30-40 giorni, indipendentemente dall'estensione della malattia. Il percorso di cura parte dal medico di medicina generale, che può prescrivere trattamenti topici o farmaci sistemici in compresse. Se dopo tre mesi non si ottengono risultati, è importante rivolgersi a uno specialista". Lo ha dichiarato Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza) alla presentazione dei risultati dell'Open Day sulla psoriasi dello scorso 11 marzo, organizzato da Onda Ets in collaborazione con Sidemast e con il patrocinio di Apiafco.

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