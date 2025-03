Salute: Cuore consapevole, per conoscere e ridurre rischio cardiovascolare nelle donne

Le malattie cardiovascolari sono una delle principali cause di morte in entrambi i sessi ma, a seconda del genere, le manifestazioni, i sintomi, i fattori di rischio e gli esiti dei trattamenti sono differenti. Questo molte donne non lo sanno. Per aumentare il livello di consapevolezza della popolazione femminile rispetto alla salute del cuore, ai fattori di rischio e ai sintomi differenti, più sfumati rispetto agli uomini, Daiichi Sankyo Italia ha organizzato a Milano l’evento ‘Le donne verso un cuore consapevole’.