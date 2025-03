Salute del cervello: Leosco (Sigg), ‘delirium al primo posto in declino cognitivo'

“La Società italiana Gerontologia e Geriatria (Sigg), ha sviluppato un decalogo che al primo posto vede il delirium, una manifestazione psicotica che nell’anziano è un determinante importante di mortalità e di sviluppo di demenza”. Così il presidente della Sigg, Dario Leosco, intervenendo a Roma all’incontro organizzato - presso il Ministero della Salute - dalla Società italiana di Neurologia (Sin), in occasione della settimana del Cervello, ‘One brain, one health’. Durante l’incontro è stato presentato un decalogo per la salute del cervello.