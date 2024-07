Salute, Di Brino (Altems): "3 mld di costi sociali in meno con coperture vaccinali raccomandate”

“Abbiamo rilasciato una nuova ricerca sulla mancata vaccinazione, che ci ha permesso di stimare come il raggiungimento di coperture vaccinali raccomandate minime o raccomandate ottimali permetterebbe al sistema minori costi sociali per circa 3 miliardi, un recupero di risorse in termini di gettito fiscale di poco superiore ai 500 milioni di euro e un recupero di valore di produzione persa di circa 10 miliardi”. Sono le parole di Eugenio Di Brino, ricercatore Altems - Co-Founder & Partner, Altems Advisory, spin-off università Cattolica del Sacro Cuore, a margine della nona edizione di Long-Term Care – Stati Generali dell’Assistenza a lungo termine, in programma il 16 e 17 luglio presso il Ministero della Salute. La due giorni, organizzata da Italia Longeva, riunisce e mette a confronto i principali decisori ed attori istituzionali a livello centrale, regionale e territoriale, esperti, industria e associazioni di pazienti e cittadini al fine di fornire aggiornamenti e avanzare proposte sull’evoluzione dei processi di gestione della Long-Term Care nel nostro Paese.