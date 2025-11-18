circle x black
Salute: Dugo (Campus Biomedico), 'impegnati in divulgazione conoscenze scientifiche'

18 novembre 2025 | 16.12
Redazione Adnkronos
"L'università Campus Biomedico di Roma si impegna da sempre nel paradigma One Health, in tutte le aree che interessano l'accademia e la didattica: dall'istruzione dei nostri studenti all'attività di ricerca. Importante anche la terza missione, cioè la divulgazione delle conoscenze scientifiche alla popolazione generale e le azioni che l'università può intraprendere nei confronti della realtà che la circondano". Lo dice Laura Dugo, coordinatrice della ricerca e terza missione Facoltà dipartimentale scienze e tecnologie per sviluppo sostenibile One Health università Campus Biomedico di Roma, partecipando alla "Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale", in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma. 

