Salute, Epatite C, Gardini (Epac): "Risorse per screening e far emergere sommerso"

"La nostra associazione, da quando sono stati introdotti questi nuovi farmaci in grado di guarire il paziente nel 99% dei casi, interloquisce sempre con le istituzioni regionali e nazionali affinché siano allocate delle risorse per fare gli screening così da far emergere il sommerso”. Così Ivan Gardini, presidente di Epac Ets, partecipando alla presentazione della campagna ‘Epatite C. Mettiamoci un punto’ che, attraverso il ‘Tram della sensibilizzazione’, porta nelle vie del centro di Milano materiali informativi sull’infezione e sulle modalità di trasmissione per aumentare la conoscenza sulla patologia e promuovere il test di screening, strumento fondamentale per l’emersione del sommerso e raggiungere l’obiettivo 2030 posto dall’Oms per l’eradicazione della malattia. Promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di Associazioni pazienti, società scientifiche e della Città Metropolitana di Milano, la campagna è stata presentata con l’avvio del Congresso dell’European Association for the study of the liver (Easl).