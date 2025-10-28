Salute: epilessia, Labate (UniPa) 'porre attenzione su pazienti che subiscono lo stigma'

"Nell'epilessia vogliamo porre l'attenzione sulla vasta popolazione con forma farmaco sensibile, non farmaco-resistente, cioè che hanno una vita normale e sono coloro che subiscono lo stigma. Questo sarà uno dei propositi miei e della Società italiana di neurologia. Si tratta di persone che hanno difficoltà a trovare l'accesso al lavoro, ad avere una famiglia, a socializzare normalmente e a praticare sport". Lo afferma Angelo Labate, professore di Neurologia università degli studi di Palermo, al 55° Congresso della Sin-Società italiana di neurologia.