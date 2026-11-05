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Salute: ex rugbista Gareth Thomas, 'campagna Tackle Hiv 2026 per informare su importanza test'

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05 novembre 2026 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Come persona che convive con l'Hiv, ho un ruolo da svolgere grazie alla mia esperienza vissuta. L'obiettivo della campagna 'Tackle Hiv 2026' è diffondere consapevolezza sul tema, un messaggio che va amplificato e portato ai media e alla società, affinché tutti facciano la loro parte e capiscano l'importanza del test e il fatto che, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, c'è comunque la probabilità e la possibilità che l'Hiv possa colpire". Così Gareth Thomas, ex capitano della nazionale gallese di rugby e dei British & Irish Lions, protagonista della campagna 'Tackle Hiv 2026 italia', intervenendo a Casa Gsk a Verona all'incontro rivolto ai dipendenti della farmaceutica e di ViiV.

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