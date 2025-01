Salute, Franzese (uniLink): "TEDx evento strategico per connessione dell’Ateneo nel sistema"

"E’ un momento assolutamente strategico, sia perché nel 2023 sono partiti diversi corsi di studi legati alla salute: Medicina e Chirurgia, Professioni sanitarie e Farmacia, sia perché è un'università che ha voglia di riconnettersi ad un ecosistema più ampio, locale, su Roma, e nazionale per esprimere i propri contenuti di altissimo profilo”. Così Michele Franzese, docente di Economia dell’università degli Studi Link, commenta la prima edizione di TEDxLinkCampusUniversity, un evento che promuove l'ispirazione e la connessione attraverso idee innovative, organizzato dall'Università degli Studi Link in collaborazione con Scai Comunicazione e Rome Future Week. Tema dell’incontro ‘ForeverYoung’, per invitare a riconsiderare la longevità non solo come un obiettivo anagrafico, ma come uno stato mentale e uno stile di vita.