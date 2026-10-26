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Salute, Garbin: "Il tennis insegna a chiedere aiuto nei momenti difficili. Il medico come un allenatore'

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26 ottobre 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
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"Il tennis mi ha aiutato tantissimo: ti insegna quanto è importante, anche nei momenti difficili, chiedere aiuto al tuo allenatore. In quei momenti, nella malattia, il tuo medico diventa proprio come un allenatore. È una squadra che cambia, ma in fondo c'è un fil rouge che ci attraversa e che attraversiamo insieme". Lo ha dichiarato Tathiana Garbin, ex tennista e capitana della squadra Nazionale femminile di tennis, intervenendo al Festival del Cinema di Roma in occasione della presentazione di "Vite in campo", un documentario di Donatella Romani e Roberto Amato con Roberto Farnesi e Tathiana Garbin, realizzato con il contributo non condizionante di Chiesi Italia.

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