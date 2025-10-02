Salute, Ghirlanda (Andi): "Priorità è benessere gengivale spesso trascurato"

"Oggi dobbiamo spostare lo sguardo oltre il dente in sé: la vera sfida è prendersi cura dei tessuti di sostegno, a cominciare dalle gengive. La salute gengivale è ancora troppo spesso trascurata. Tutti si lavano i denti, ma non sempre con la consapevolezza che quel gesto è prevenzione attiva". Serve "un sistema informativo efficace, che unisca informazione scientifica e consapevolezza personale", così da prevenire le patologie parodontali, sempre più diffuse ma ancora sottovalutate. Lo ha detto Carlo Ghirlanda, presidente Andi, dell'Associazione nazionale dentisti italiani, in occasione della conferenza stampa alla Camera dei deputati per il 45esimo Mese della prevenzione dentale, la più longeva campagna italiana per l'igiene orale, nata dalla collaborazione tra Andi e Mentadent