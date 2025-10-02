circle x black
Cerca nel sito
 

Salute, Ghirlanda (Andi): "Priorità è benessere gengivale spesso trascurato"

02 ottobre 2025 | 14.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi dobbiamo spostare lo sguardo oltre il dente in sé: la vera sfida è prendersi cura dei tessuti di sostegno, a cominciare dalle gengive. La salute gengivale è ancora troppo spesso trascurata. Tutti si lavano i denti, ma non sempre con la consapevolezza che quel gesto è prevenzione attiva". Serve "un sistema informativo efficace, che unisca informazione scientifica e consapevolezza personale", così da prevenire le patologie parodontali, sempre più diffuse ma ancora sottovalutate. Lo ha detto Carlo Ghirlanda, presidente Andi, dell'Associazione nazionale dentisti italiani, in occasione della conferenza stampa alla Camera dei deputati per il 45esimo Mese della prevenzione dentale, la più longeva campagna italiana per l'igiene orale, nata dalla collaborazione tra Andi e Mentadent

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza