Salute, Gibellini (J&J): "Patient Association Academy per far sentire la voce dei pazienti"

"Per le associazioni pazienti è fondamentale disporre di strumenti di comunicazione e di conoscenza delle Istituzioni per far sentire la propria voce e garantire quel processo di equità che dovrebbe essere alla base di ogni decisione pubblica che afferisce al mondo della salute”. Sono le parole di Monica Gibellini, government affairs, policy & patient engagement director di Johnson & Johnson Innovative medicine, partecipando all’evento ‘Il nuovo ruolo delle associazioni pazienti in ambito salute: nasce la Patient Association Academy”, durante il quale Johnson & Johnson Innovative Medicine ha presentato un nuovo modello di collaborazione tra le Associazioni Pazienti e le Organizzazioni Civiche operanti in diverse aree terapeutiche.