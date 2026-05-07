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Salute: Giua (Sifac), 'protocolli condivisi aiutano farmacisti a riconoscere i mal di pancia'

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07 maggio 2026 | 15.01
Redazione Adnkronos
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"Introdurre protocolli condivisi nella gestione del mal di pancia è importante perché, così facendo, il paziente potrà contare su un inquadramento clinico più preciso da parte del farmacista che, in poche domande articolate e logicamente connesse, potrà avere una fotografia di quello che è il disturbo e, di conseguenza, della soluzione più efficace e sicura". Così Corrado Giua, presidente nazionale Sifac - Società italiana di farmacia clinica, a Milano, partecipando alla presentazione del progetto 'Capire la pancia', iniziativa promossa da Sifac – Associazione italiana di farmacia clinica, con il contributo non condizionante di Opella.

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