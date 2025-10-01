Salute: infettivologo Falcone (Aou Pisana), 'abuso o scorretto utilizzo farmaci crea resistenza'

"Purtroppo, il meccanismo di selezione delle resistenze ai farmaci anti infettivi è sempre lo stesso: abuso di utilizzo, utilizzo per indicazioni che non sono adeguate e dosaggi ridotti. Spesso il più grosso errore con gli antibiotici e con gli antifungini è utilizzare questi prodotti a un dosaggio più basso per un breve tempo e queste sono condizioni in cui si cura male un'infezione banale e si seleziona il microbo resistente che poi causerà l'infezione a un altro paziente". Lo afferma Marco Falcone, professore di Malattie infettive all'università di Pisa e direttore dell'unità operativa di Malattie infettive dell'azienda ospedaliero universitaria Pisana, all'incontro con la stampa 'Infezioni fungine invasive: come le affrontiamo oggi e quali sono le novità terapeutiche', organizzata da Mundipharma a Milano.