Salute, Innocenti (Chiesi): "'Il mio nuovo mondo mette' al centro le persone"

"Offrire al paziente le soluzioni terapeutiche innovative ma anche una rete di sostegno"

Raffaello Innocenti, Ceo & managing director di Chiesi Italia
06 novembre 2025 | 16.32
"Questa iniziativa ha un significato importante. Come azienda, al centro mettiamo il valore condiviso". Nel docufilm "ci sono le persone, i pazienti, il pianeta, l'ambiente. Riuscire a promuovere un'iniziativa che non veda semplicemente il paziente, ma veda la persona al centro", significa "non solo offrirgli soluzioni terapeutiche innovative, ma anche tutta una rete di sostegno che possa aiutarlo a migliorare la qualità della vita. Penso che questo sia il modo nuovo di affrontare oggi il percorso dei pazienti che devono" scontrarsi "con delle sfide molto importanti, delle patologie molto serie". Così Raffaello Innocenti, Ceo & managing director di Chiesi Italia, intervenendo alla presentazione di 'Il mio nuovo mondo', film realizzato con il contributo della farmaceutica, che racconta in 6 capitoli la storia di 3 persone, e dei loro familiari, che vivono con malattie croniche e rare.

