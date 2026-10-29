Salute: Leonardi (ministero della Salute), 'One Health, il protocollo con la Fondazione rafforza un approccio multidimensionale'

"La salute dell'uomo è fortemente legata a quella di tutti gli altri esseri viventi. One Health Foundation promuove la collaborazione tra salute umana, animale e ambiente. Il protocollo d'intesa rappresenta un punto di partenza, non di arrivo per rafforzare la consapevolezza delle interrelazioni." Così Giovanni Leonardi, capo dipartimento della Salute umana, animale e dell'ecosistema One Health e dei rapporti internazionali, ministero della Salute, al convegno di One Health Foundation, che in Italia promuove l'approccio "Una Salute Globale", che si è tenuto a Roma.