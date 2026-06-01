circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: Lotti, 'premio Ghiselli è riconoscimento a lavoro di squadra e ricerca'

01 giugno 2026 | 09.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo premio rappresenta un riconoscimento importante e bellissimo, attribuito al mio lavoro di dottorato svolto in questi tre anni, ma è un riconoscimento anche per il lavoro del mio gruppo di ricerca, senza il quale non sarebbe stato possibile portare avanti questo studio. Inoltre, questo premio ha dato importanza alla passione e all'impegno che abbiamo messo nel nostro lavoro e per questo ringrazio con il cuore la Fondazione Istituto Danone e la Sinu - Società italiana di nutrizione umana per aver deciso di attribuirlo alla mia tesi di dottorato". Così Sofia Lotti, vincitrice della prima edizione del Premio Andrea Ghiselli, intervenendo al 46esimo Congresso Nazionale Sinu, in programma a Bergamo presso il Centro Congressi Giovanni XXIII dal 27 al 29 maggio, che è stato anche occasione per annunciare la seconda edizione del Premio Andrea Ghiselli, promosso dalla Fondazione Istituto Danone in collaborazione con SINU.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video
Foggia, nel bunker segreto una piantagione di marijuana: 5 arresti - Video
Vasco apre il tour estivo con ‘Vado al massimo’ - Video
News to go
Mancata riconsegna del bagaglio in aeroporto, per Cassazione è già reclamo valido
Piazza di Siena, Nepi Molineris: “Importante lasciare in eredità dopo l'evento sportivo qualcosa sul territorio” - Video
News to go
Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure
Cristina D'Avena, la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay - Le videonews
News to go
Ponte del 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete stradale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza