Salute: Maselli (Regione Lazio), 'integrazione e presa in carico sfide del Ssn'

18 novembre 2025 | 13.03
Redazione Adnkronos
"Dobbiamo vincere due sfide fondamentali: l'integrazione sociosanitaria con un sistema fortemente integrato e una presa in carico che attraverso l'impiego di unità valutative multidimensionali, sia in grado di capire di che tipo di assistenza ha bisogno l'utente". Così Massimiliano Maselli, assessore all'inclusione sociale della Regione Lazio, intervenendo al panel 'Salute sostenibile: nuove sinergie tra pubblico e privato' in occasione della "Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale", in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma. 

