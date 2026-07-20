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Salute, Mash: a Milano il punto su impatto economico, clinico e sociale della malattia

20 luglio 2026 | 10.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Steatoepatite associata a disfunzione metabolica - Mash, malattia cronica e progressiva che può evolvere per anni senza sintomi evidenti, fino a causare cirrosi, scompenso epatico ed epatocarcinoma, avrà un impatto economico di circa 3 miliardi di euro in Italia entro il 2040. Già oggi la patologia rappresenta la seconda causa di trapianto di fegato ma, nonostante ciò, resta ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata. Per favorire una maggiore conoscenza della malattia e discutere della necessità di rafforzare la diagnosi precoce, l'accesso ai percorsi specialistici e il riconoscimento della patologia tra le priorità di salute pubblica, Madrigal Italia ha organizzato a Milano l'incontro con la stampa "MASH: conoscere per agire. Il ruolo della corretta diagnosi in una patologia epatica silenziosa e sottovalutata", che ha visto confrontarsi clinici, associazioni pazienti e mondo farmaceutico.

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