Salute, Mecarelli (Lice): "Diagnosi precoce e team multidisciplinare per epilessie rare"

“Le epilessie rare complesse hanno bisogno di essere affrontate in modo integrato. La vera sfida sta nella diagnosi precoce e nell’approccio multidisciplinare in centri di eccellenza che però non sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. Bisogna incrementare i Pdta” cioè i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali “che prevedano un’assistenza integrata. Per farlo, occorrono investimenti. Le problematiche economiche si potrebbero risolvere con la moderna telemedicina”. Così Oriano Mecarelli, presidente Fondazione Epilessia Lice, all’incontro ‘Oltre l’Epilessia: le sfide delle epilessie rare e complesse’, che si è svolto a Roma.