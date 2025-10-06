Salute, Mele (Lundbeck Italia): "Guardare a ciò che conta e non a ciò che è più facile"

"Abbiamo voluto affrontare il tema dell'inequalities nell'ambito delle patologie mentali e neurologiche per capire effettivamente quale sia, di fatto, lo spaccato del nostro Paese. Quello che abbiamo potuto vedere oggi è l'importanza di misurare quello che conta e non misurare quello che è più facile misurare". Con queste dichiarazioni, Tiziana Mele, amministratore delegato Lundbeck Italia, è intervenuta all'evento intitolato 'Brain Health Inequalities - Idee e strategie per non lasciare indietro nessuno', organizzato da Triennale Milano in collaborazione con Lundbeck Italia nell'ambito dell'Esposizione internazionale Inequalities. Un'occasione per discutere del diritto di accesso alle cure nell'ambito della salute del cervello.