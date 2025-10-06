circle x black
Cerca nel sito
 

Salute, Mele (Lundbeck Italia): "Guardare a ciò che conta e non a ciò che è più facile"

06 ottobre 2025 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo voluto affrontare il tema dell'inequalities nell'ambito delle patologie mentali e neurologiche per capire effettivamente quale sia, di fatto, lo spaccato del nostro Paese. Quello che abbiamo potuto vedere oggi è l'importanza di misurare quello che conta e non misurare quello che è più facile misurare". Con queste dichiarazioni, Tiziana Mele, amministratore delegato Lundbeck Italia, è intervenuta all'evento intitolato 'Brain Health Inequalities - Idee e strategie per non lasciare indietro nessuno', organizzato da Triennale Milano in collaborazione con Lundbeck Italia nell'ambito dell'Esposizione internazionale Inequalities. Un'occasione per discutere del diritto di accesso alle cure nell'ambito della salute del cervello.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza