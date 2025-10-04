circle x black
Salute, Palmarini (Nica): "Per prevenire disagio mentale agire subito"

04 ottobre 2025 | 10.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per trovare soluzioni che siano in grado di prevenire il disagio mentale e di intercettarlo precocemente ove già presente "è necessario un intervento sociale e politico. Non possiamo pensare soltanto all'intervento individuale, che è comunque necessario quando capiamo che una persona è in una situazione di difficoltà. È molto difficile che si generi consapevolezza in tema di salute mentale perché non è sempre semplice capire quando una persona è in difficoltà e, inoltre, non tutti hanno la disponibilità a confidarsi". Lo ha detto Nicola Palmarini, direttore Nica - National Innovation Centre for Ageing (Centro innovazione per l'invecchiamento) del Governo inglese, all'incontro organizzato da Triennale Milano in collaborazione con Lundbeck Italia, 'Brain Health Inequalities - Idee e strategie per non lasciare indietro nessuno'. Appuntamento nell'ambito dell'Esposizione internazionale  Inequalities e che ha come tema centrale il diritto di accesso alle cure nell'ambito della salute del cervello.

