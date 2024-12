Salute, Rafanelli (Slafood): “Grazie a donazioni c’è possibilità cambiare storia malattia”

“Oggi possiamo finalmente dire che questa promessa - della donazione - è stata mantenuta e siamo orgogliosi e fieri che ci siano tante persone che ci amano, ci seguono, ci sostengono e soprattutto non ci fanno mai sentire soli. Questo avviene in un momento particolare come il Natale, ma il mio auspicio è che avvenga tutto l’anno, che ci sia una forte emozione durante tutto l'anno per darci la possibilità di cambiare la storia di questa malattia” ha dichiarato Davide Rafanelli, presidente di Slafood, durante il Christmas Party, evento conclusivo del Natale di Aisla. Una serata che ha unito cuori e menti nella lotta contro la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). L’evento si è tenuto presso lo store di Galbusera in Piazza San Babila, e ha visto la partecipazione di volontari, sostenitori, persone con Sla e le loro famiglie, tutti uniti da un obiettivo comune: la solidarietà.