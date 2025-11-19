circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: reumatologa Padula (Sir), 'Ai aiuta clinico in diagnosi e previsione evoluzione di malattia'

19 novembre 2025 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La reumatologia, così come tutta la medicina moderna, offre una mole ingente di dati clinici, di laboratorio e di imaging, come quelli derivati da radiografie, risonanze, tac, ecografie e Pet, ma anche anche dati istopatologici. Essendo le malattie reumatologiche complesse, con una grande eterogeneità di presentazione e di evoluzione, e non avendo i clinici la possibilità di avere un unico referto per fare diagnosi e per prevedere l'evoluzione di malattia in maniera rapida e precisa, l'intelligenza artificiale è un supporto prezioso che ci permette di connettere tutti questi dati". Lo spiega Angela Anna Padula, vice presidente Sir - Società italiana di reumatologia, direttrice dell'Uoc di Reumatologia Aor San Carlo di Potenza e responsabile del dipartimento di Reumatologia della Regione Basilicata, intervenendo oggi a Milano alla presentazione del Congresso Sir 2025, in svolgimento a Rimini dal 26 al 29 novembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza