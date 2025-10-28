circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: Sacco (Eso), 'novità importanti per la gestione dell'ictus acuto'

28 ottobre 2025 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il campo dell'ictus è abbastanza vasto e abbiamo continue novità nella gestione dell'ictus acuto. Ci sono strategie sempre più efficaci per poter riaprire i vasi occlusi, ma la novità principale è che, in questi ultimi mesi in Italia, si procede con l'introduzione del nuovo farmaco chiamato tenecteplase". Queste le parole di Simona Sacco, professore di Neurologia presso l'università degli studi dell'Aquila e presidente dell'European stroke organisation (Eso), durante il 55° Congresso nazionale della Società italiana di neurologia (Sin), in corso a Padova fino al 28 ottobre, che riunisce l'intera comunità scientifica per ridefinire il ruolo della specialità nel Servizio sanitario nazionale. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza