Salute: Sacco (Eso), 'novità importanti per la gestione dell'ictus acuto'

"Il campo dell'ictus è abbastanza vasto e abbiamo continue novità nella gestione dell'ictus acuto. Ci sono strategie sempre più efficaci per poter riaprire i vasi occlusi, ma la novità principale è che, in questi ultimi mesi in Italia, si procede con l'introduzione del nuovo farmaco chiamato tenecteplase". Queste le parole di Simona Sacco, professore di Neurologia presso l'università degli studi dell'Aquila e presidente dell'European stroke organisation (Eso), durante il 55° Congresso nazionale della Società italiana di neurologia (Sin), in corso a Padova fino al 28 ottobre, che riunisce l'intera comunità scientifica per ridefinire il ruolo della specialità nel Servizio sanitario nazionale.