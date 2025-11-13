circle x black
Salute, Talassemia: impatto clinico e prospettive terapeutiche al centro del media tutorial di Avanzanite Bioscience Italia

13 novembre 2025 | 08.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una malattia genetica del sangue dovuta a un difetto nella produzione dell'emoglobina, la proteina responsabile del trasporto dell'ossigeno nel sangue e rappresenta una delle patologie ereditarie ematiche più diffuse al mondo. E' la talassemia, che rappresenta una delle patologie ereditarie ematiche più diffuse al mondo. Si stima che in Italia siano circa 7.200 le persone affette da talassemia severa e circa 3 milioni siano portatori sani del tratto talassemico. Di impatto clinico e sociale della patologia e sulle prospettive terapeutiche si è parlato nel corso del media tutorial "Viaggio nella Talassemia: burden, gestione clinica, cure di oggi e di domani", che ha visto la partecipazione di esperti di fama internazionale, organizzato a Milano da Avanzanite Bioscience Italia. 

